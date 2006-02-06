Конте о разгроме от «Уотфорда»: «Возможно, я ошибся со стартовым составом»

Главный тренер Антонио Конте прокомментировал поражение от «Уотфорда» (1:4) в матче АПЛ и удаление полузащитника команды Тьемуэ Бакайоко.

«Две желтые карточки в течение нескольких минут – конечно, таких ситуаций нужно избегать. Для нас это был тяжелый момент, мы остались вдесятером и играли очень плохо. Мы старались, но сегодня у нас не получалось, мы плохо обращались с мячом.

В такой ситуации виноват тренер. Возможно, я ошибся со стартовым составом. Когда так начинаешь и играешь дальше, появляются сомнения. По ходу игры уже тяжело что-то изменить, игроки это понимают и принимают неверные решения.

Во втором тайме команда проявила огромную волю, но в то же время было много сумятицы. Мы так не играем. Нужно это принять, в этом сезоне еще придется много биться. Будет крайне тяжело», – сказал Конте.

Конте о возможной отставке: «Давление? Что такое давление?»