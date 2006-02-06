Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Конте о разгроме от «Уотфорда»: «Возможно, я ошибся со стартовым составом»

    Теги Челси Уотфорд премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Уотфорда» (1:4) в матче АПЛ и удаление полузащитника команды Тьемуэ Бакайоко.

    «Две желтые карточки в течение нескольких минут – конечно, таких ситуаций нужно избегать. Для нас это был тяжелый момент, мы остались вдесятером и играли очень плохо. Мы старались, но сегодня у нас не получалось, мы плохо обращались с мячом.

    В такой ситуации виноват тренер. Возможно, я ошибся со стартовым составом. Когда так начинаешь и играешь дальше, появляются сомнения. По ходу игры уже тяжело что-то изменить, игроки это понимают и принимают неверные решения.

    Во втором тайме команда проявила огромную волю, но в то же время было много сумятицы. Мы так не играем. Нужно это принять, в этом сезоне еще придется много биться. Будет крайне тяжело», – сказал Конте.

    Конте о возможной отставке: «Давление? Что такое давление?»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться