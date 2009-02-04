Пеп Гвардиола о шести игроках на замене: «У «Ман Сити» больше нет футболистов»

Главный тренер Пеп Гвардиола рассказал, почему он заявил шесть запасных игроков на матч чемпионата Англии против (1:1).

«Футболисты травмированы. У нас больше нет игроков», – сказал Гвардиола.

На скамейке запасных одновременно могут быть семь футболистов.

На данный момент в лазарете команды находятся Лерой Сане, Габриэл Жезус, Давид Сильва, Фабиан Делф, Филип Фоден, Джон Стоунз и Бенжамен Менди.

Гари Невилл: «У «Манчестер Сити» было шесть запасных в матче с «Бернли». Это похоже на протест»