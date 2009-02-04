Пеп Гвардиола о шести игроках на замене: «У «Ман Сити» больше нет футболистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, почему он заявил шесть запасных игроков на матч чемпионата Англии против «Бернли» (1:1).
«Футболисты травмированы. У нас больше нет игроков», – сказал Гвардиола.
На скамейке запасных одновременно могут быть семь футболистов.
На данный момент в лазарете команды находятся Лерой Сане, Габриэл Жезус, Давид Сильва, Фабиан Делф, Филип Фоден, Джон Стоунз и Бенжамен Менди.
Гари Невилл: «У «Манчестер Сити» было шесть запасных в матче с «Бернли». Это похоже на протест»