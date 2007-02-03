Жозе Моуринью: «Я сказал Феллайни: «Подписывай контракт и заткнись. Не заигрывайся»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался о ситуации с контрактом и травмой полузащитника .

Соглашение 30-летнего бельгийца с клубом рассчитано до лета 2018 года. Феллайни хочет существенного повышения зарплаты. Сейчас он получает 120 тысяч фунтов в неделю.

«Вчера я сказал ему: «Подписывай контракт и заткнись. Не заигрывайся. Подпиши контракт до того, как узнаешь о сроках восстановления.

Это не разрыв крестообразных связок. Но мы в нем нуждаемся. Лига чемпионов возвращается 21 февраля, впереди много важных матчей, а мы, вероятно, потеряли его на пару недель – на две, три, четыре или пять, пока я не могу сказать точно», – сказал Моуринью.

Феллайни может пропустить до 2 месяцев из-за травмы связок колена.