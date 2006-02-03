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    Шон Дайч: «В «Барселоне» Гвардиола говорил, что незачем покупать игроков, если можно доверять молодежи»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Пеп Гвардиола Бернли Шон Дайч

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч поделился мыслями о том, как поменялся подход главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы к комплектованию команды со времен работы с «Барселоной».

    «Безусловно, у «Сити» хорошая команда. Но подход к формированию состава изменился, теперь они собирают в клубе лучших игроков как минимум Европы, если не мира.

    В этом отличие «горожан» от некоторых команд «Манчестер Юнайтед» при Фергюсоне, где были собраны топовые футболисты и воспитанники академии.

    Теперь в клубах мыслят по-другому. Требования к игрокам в премьер-лиге стали намного выше.

    Помню, что во время работы в «Барселоне» Гвардиола говорил, что незачем покупать футболистов, если можно довериться молодежи. Но теперь в «Сити» он покупает звезд, в команде играет не так много воспитанников клуба.

    Сейчас они покупают игроков, которые подходят под поставленные цели или виртуально подходят под эти цели. Таковы нынешние требования премьер-лиги», – сказал Дайч.

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