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    Илья Геркус: «Летнюю паузу в РФПЛ нужно сокращать. Летом можно и нужно играть больше»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия РФС РФПЛ Илья Геркус календарь

    Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу формирования календаря чемпионата России на следующий сезон.

    «Мое мнение в этом вопросе не изменилось. Надо исходить из интересов болельщиков, поступать так, чтобы людям на стадионах было комфортно.

    В России есть стадионы, где можно играть и зимой. Но там, где климатические условия или уровень инфраструктуры этого не позволяют, матчи проводить не стоит. Надо в эти сроки играть в теплых регионах.

    Считаю, что летнюю паузу нужно сокращать, летом больше играть можно и нужно. В том числе и потому, что это позволит разгрузить календарь, уйти от матчей в будни.

    Теплое летнее время не помеха для проведения матчей, надо переносить игры на позднее, вечернее время», – сказал Геркус.

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