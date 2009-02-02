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    Арсен Венгер: «В топ-5 лиг Европы уничтожена конкуренция. С футболом что-то не так»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался касательно конкуренции в главных европейских чемпионатах.

    «Если посмотреть на топ-5 европейских чемпионатов, то уже в декабре вы знаете четырех чемпионов.

    Это значит, что с футболом что-то не так. Финансовая мощь некоторых клубов уничтожает конкуренцию», – заявил Венгер.

    В данный момент в чемпионате Англии «Манчестер Сити» лидирует с отрывом в 15 очков. В Германии «Бавария» оторвалась 16 очков.

    В Испании «Барселона» лидирует с отрывом в 11 очков, во Франции «ПСЖ» – с отрывом 11 баллов.

    В Италии «Наполи» имеет преимущество над «Ювентусом» в одно очко.

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