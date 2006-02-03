Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Манчини в случае работы со сборной Италии будет получать 4–5 млн евро в год

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Италии отставки Федерация футбола Италии

    Стали известны подробности переговоров между главным тренером «Зенита» Роберто Манчини и Федерацией футбола Италии.

    По данным «Спорт-Экспресса», Манчини предлагают возглавить сборную Италии с 1 июля до конца финального турнира Евро-2020 с зарплатой 4–5 миллионов евро в год.

    При этом федерация не собирается платить «Зениту» компенсацию – Манчини придется договариваться о расторжении контракта с питерским клубом самому. Соглашение с сине-бело-голубыми, подписанное прошлым летом, рассчитано на три года с возможностью продления еще на два.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться