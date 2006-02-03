Манчини в случае работы со сборной Италии будет получать 4–5 млн евро в год

Стали известны подробности переговоров между главным тренером «Зенита» Роберто Манчини и Федерацией футбола Италии.
По данным «Спорт-Экспресса», Манчини предлагают возглавить сборную Италии с 1 июля до конца финального турнира Евро-2020 с зарплатой 4–5 миллионов евро в год.
При этом федерация не собирается платить «Зениту» компенсацию – Манчини придется договариваться о расторжении контракта с питерским клубом самому. Соглашение с сине-бело-голубыми, подписанное прошлым летом, рассчитано на три года с возможностью продления еще на два.