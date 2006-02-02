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    Будогосский о видеоповторах: «Пока нет системы, которая гарантировала бы безошибочное судейство»

    Теги премьер-лига Россия судьи Андрей Будогосский видеоповторы

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о видеоповторах в футболе.

    – Посчитано, что точность решений ВАР возросла до 98,9 процента.

    – Дай Бог. Остаюсь при своем мнении (за что меня постоянно наклоняли ваши коллеги – говорили, что я ретроград). Пока нет системы, которая гарантировала бы безошибочное судейство. И ВАР тоже может привести к ошибкам.

    – Обучаете молодых арбитров работе с видеоаппаратурой?

    – Пока нет. Это достаточно непростая система. У нас есть четыре профессиональных камеры для работы, но здесь нужна совершенно другая техника.

    Есть целый ряд этапов, регламентированных ФИФА, которые мы должны пройти. Аппаратура стоит в Краснодаре, но такую же должны приобрести все стадионы премьер-лиги. Будет нездорово, если на одном системе она есть, а на другом – нет.

    Также мы должны подготовить людей к работе с аппаратурой, – сказал Будогосский.

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