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    Гвардиола о срыве трансфера Мареза: «Посмотрим, что будет летом»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Лестер Рияд Марез

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал неудачную попытку приобрести полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.

    «Все знают, что мы пытались его приобрести, но сейчас мы не можем позволить себе заплатить требуемую сумму (95 миллионов фунтов – прим. Sports.ru). Я все прекрасно понимаю.

    Мы пытались подписать его прошлым летом, этой зимой, но, как и полгода назад, «Лестер» закрыл перед нами дверь. Посмотрим, что будет следующим летом», – сказал Гвардиола.

    Мареза не продали в «Сити» за 65 млн фунтов. Он страшно расстроен

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