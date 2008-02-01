Гвардиола о срыве трансфера Мареза: «Посмотрим, что будет летом»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал неудачную попытку приобрести полузащитника Рияда Мареза.

«Все знают, что мы пытались его приобрести, но сейчас мы не можем позволить себе заплатить требуемую сумму (95 миллионов фунтов – прим. Sports.ru). Я все прекрасно понимаю.

Мы пытались подписать его прошлым летом, этой зимой, но, как и полгода назад, «Лестер» закрыл перед нами дверь. Посмотрим, что будет следующим летом», – сказал Гвардиола.

Мареза не продали в «Сити» за 65 млн фунтов. Он страшно расстроен