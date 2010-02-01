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    Антонио Конте: «Если «Челси» пробьется в ЛЧ, это будет успех. Если нет – нормальный сезон»

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после разгрома от «Борнмута» (0:3) в матче АПЛ оценил шансы команды на выход в Лигу чемпионов.

    «Работа тренера, особенно в таком клубе, как «Челси», подразумевает постоянное давление, и это нормально. После первой игры сезона на меня обрушилось давление со стороны прессы. Я делаю все, что в моих силах. Мы выкладываемся на 120 процентов, и я считаю, что использую потенциал этого состава по максимуму.

    Если кто-то считает, что я нахожусь не на своем месте, я приму это мнение. Я не испытываю проблем в связи с этим, поскольку все в клубе делают свою работу.

    Попасть в зону Лиги чемпионов будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придется отдавать для борьбы все силы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждет серьезное сражение за место в Лиге чемпионов.

    У меня нет никаких претензий к самоотдаче футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в таблице. Мы хорошо знаем, что будет трудно. Победа в чемпионате для нас сейчас — это мечта, но мы должны быть реалистами.

    Если сможем пробиться в Лигу чемпионов, это будет огромный успех. В противном случае сезон можно будет признать нормальным», – сказал Конте.

    После 25 туров «Челси» занимает в таблице АПЛ 4-е место.

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