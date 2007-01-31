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    Озил согласился продлить контракт с «Арсеналом» из-за трансфера Обамеянга

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг

    Стала известна одна из главных причин, почему полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который по окончании сезона может стать свободным агентом, дал согласие на продление контракта с лондонским клубом.

    Это случилось после того, как «Арсенал» договорился с дортмундской «Боруссией» о переходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга за 63 миллиона евро.

    Кроме того, стало известно, что после ЧМ-2018 Озил женится на 24-летней фотомодели.

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