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    Жозе Моуринью: «Когда «МЮ» возглавил «монстр, убивающий детей», Рэшфорд стал играть в каждом матче»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что по-прежнему рассчитывает на 20-летнего нападающего Маркуса Рэшфорда, несмотря на переход Алексиса Санчеса.

    «История Маркуса весьма интересна, поскольку он начал играть под руководством господина ван Гала, когда команда действительно испытывала трудности и ей нужны были варианты в атаке.

    Потом приехал «монстр, убивающий маленьких детей» (Моуринью иронизирует по поводу того, что его воспринимают как тренера, не дающего шанс молодежи – прим. Sports.ru), но с тех пор Рэшфорд стал играть в каждом матче. Он либо начинает в старте, либо выходит на замену в качестве нападающего, левого вингера или правого вингера. А затем его берут в сборную.

    Парень получает бесценный опыт, его ждет прекрасное будущее, а партнеры по команде ему только в помощь. Поэтому вопрос о том, будет ли у Маркуса игровое время, уже неактуален. Он крайне важный игрок для нас», — сказал Моуринью.

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