Арсен Венгер: «О втором и третьем пропущенных голах от «Суонси» лучше промолчу»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Суонси» (1:3) в матче АПЛ.
«Мы очень слабо сыграли в обороне, совершили грубые ошибки. О втором и третьем пропущенных голах лучше промолчу.
Сегодня «Суонси» был на высоте, дисциплинирован и голоден до победы. А мы, к сожалению, оказались недостаточно хороши и дисциплинированы», – сказал Венгер.
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