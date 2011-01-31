Арсен Венгер: «О втором и третьем пропущенных голах от «Суонси» лучше промолчу»

Главный тренер Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Суонси» (1:3) в матче АПЛ.

«Мы очень слабо сыграли в обороне, совершили грубые ошибки. О втором и третьем пропущенных голах лучше промолчу.

Сегодня был на высоте, дисциплинирован и голоден до победы. А мы, к сожалению, оказались недостаточно хороши и дисциплинированы», – сказал Венгер.

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