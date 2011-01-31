Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Арсен Венгер: «О втором и третьем пропущенных голах от «Суонси» лучше промолчу»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Суонси

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Суонси» (1:3) в матче АПЛ.

    «Мы очень слабо сыграли в обороне, совершили грубые ошибки. О втором и третьем пропущенных голах лучше промолчу.

    Сегодня «Суонси» был на высоте, дисциплинирован и голоден до победы. А мы, к сожалению, оказались недостаточно хороши и дисциплинированы», – сказал Венгер.

    «Суонси» – «Арсенал». Гости впервые за 7 лет проиграли в АПЛ аутсайдеру

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться