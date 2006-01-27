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    Роберто Манчини: «Зенит» сможет отыграть 8 очков у «Локомотива». Будем все делать для этого»

    Теги Локомотив Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

    После 20 туров «Локомотив» занимает в таблице первое место, «Зенит» делит со «Спартаком» вторую строчку.

    «Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Безусловно, мы сможем их отыграть и будем все делать для этого.

    Мы незаслуженно потеряли очень много очков в первой части чемпионата. Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли.

    К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье. У нас очень плотный график, и мы пока не сумели под него подстроиться, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии.

    Это те проблемы, над которыми будем работать во второй части сезона, и думаю, что у нас все получится», – сказал Манчини.

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