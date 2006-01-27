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    Трансфер Лапорта станет рекордным для «Ман Сити»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетик примера Испания возможные трансферы рекорды Кевин де Брюйне Эмерик Лапорт

    Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт подпишет с «Манчестер Сити» не 6-летний, как сообщалось ранее, а 5-летний контракт.

    «Горожане» в ближайшее время активируют опцию выкупа 23-летнего француза за 57 миллионов фунтов (65 млн евро).

    Таким образом, трансфер Лапорта станет рекордным в истории «Ман Сити».

    В настоящее время самое дорогое приобретение клуба – полузащитник Кевин де Брюйне, за которого «Вольфсбург» в 2015 году получил 55 млн фунтов (63 млн евро, но по тогдашнему курсу – 74 млн).

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