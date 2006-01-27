Трансфер Лапорта станет рекордным для «Ман Сити»

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт подпишет с «Манчестер Сити» не 6-летний, как сообщалось ранее, а 5-летний контракт.

«Горожане» в ближайшее время активируют опцию выкупа 23-летнего француза за 57 миллионов фунтов (65 млн евро).

Таким образом, трансфер Лапорта станет рекордным в истории .

В настоящее время самое дорогое приобретение клуба – полузащитник Кевин де Брюйне, за которого «Вольфсбург» в 2015 году получил 55 млн фунтов (63 млн евро, но по тогдашнему курсу – 74 млн).