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    Жозе Моуринью: «Если бы до окончания контракта Санчеса оставалось 2-3 года, он бы стоил 100-150 миллионов фунтов»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Алексис Санчес премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал приобретение полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, перешедшего в обмен на хавбека Генриха Мхитаряна.

    «Если анализировать суммы, то «Ман Сити», «Челси» и, думаю, даже «Эвертон» потратили [летом] больше нас. Нужно смотреть шире. Сколько бы стоил Санчес, если бы до окончания его контракта оставалось два или три года? Грубо говоря, 100-150 миллионов фунтов.

    Так что давайте учитывать, что нам не пришлось платить эти деньги», – сказал Моуринью.

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