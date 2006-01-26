Жозе Моуринью: «Если бы до окончания контракта Санчеса оставалось 2-3 года, он бы стоил 100-150 миллионов фунтов»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал приобретение полузащитника «Арсенала» , перешедшего в обмен на хавбека Генриха Мхитаряна.

«Если анализировать суммы, то «Ман Сити», «Челси» и, думаю, даже «Эвертон» потратили [летом] больше нас. Нужно смотреть шире. Сколько бы стоил Санчес, если бы до окончания его контракта оставалось два или три года? Грубо говоря, 100-150 миллионов фунтов.

Так что давайте учитывать, что нам не пришлось платить эти деньги», – сказал Моуринью.