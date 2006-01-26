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    Sports.ru

    «Зенит» включился в борьбу за Оздоева

    Теги Зенит Рубин Кристиан Нобоа премьер-лига Россия возможные трансферы Магомед Оздоев Нобель Арустамян

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что вслед за «Локомотивом» полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева захотел приобрести еще один российский клуб.

    «В прошлом году трансферная стоимость Оздоева колебалась в пределах 5–6 миллионов евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ интересуются им — «Локомотив» и «Зенит». Питерцы собираются избавиться от Нобоа и заменить его в обойме именно Оздоевым.

    Оздоев, как и Набиуллин, не выставлены на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то «Рубин» им воспользуется», — сказал Арустамян.

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