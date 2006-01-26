«Зенит» включился в борьбу за Оздоева

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что вслед за «Локомотивом» полузащитника Магомеда Оздоева захотел приобрести еще один российский клуб.

«В прошлом году трансферная стоимость Оздоева колебалась в пределах 5–6 миллионов евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ интересуются им — «Локомотив» и . Питерцы собираются избавиться от Нобоа и заменить его в обойме именно Оздоевым.

Оздоев, как и Набиуллин, не выставлены на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то «Рубин» им воспользуется», — сказал Арустамян.