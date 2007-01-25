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    Ван Марвейк возглавил сборную Австралии на период ЧМ-2018

    Теги сборная Австралии отставки Берт ван Марвейк ЧМ-2018

    Голландец Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной Австралии.

    65-летний специалист будет готовить команду к ЧМ-2018 и работать с ней во время финального турнира.

    Глава Федерации футбола Австралии Стивен Лоуи прокомментировал назначение ван Марвейка: «Это отличная новость для австралийского футбола. Ван Марвейк — тренер мирового класса. Он выводил сборную Голландии в финал ЧМ-2010, а Саудовскую Аравию – на ЧМ-2018.

    Он отлично знаком с нашей командой, поскольку тщательно изучал ее как соперника по отборочной группе. Его опыт стал определяющим фактором в нашем выборе».

    Прежний главный тренер сборной Эндж Постекоглу покинул пост после того, как вывел команду в финальный турнир. В качестве его преемников рассматривались, в частности, кандидатуры Роберто Манчини («Зенит»), Марсело Бьелсы, Ральфа Рангника и Славена Билича. 

    Австралия сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Францией, Данией и Перу.

     

    All eyes on @fifaworldcup #GoSocceroos

    Публикация от Caltex Socceroos (@socceroos)

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