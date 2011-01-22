Президент ФА Египта: «Реал» сделает предложение о трансфере Салаха летом»

Президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида уверен, что следующим летом «Реал» сделает предложение о покупке полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Реал» сделает предложение о трансфере Мохамеда Салаха следующим летом.

Салах хочет улучшать свою игру. Если он будет выступать за такой популярный клуб, как «Реал», это станет отличной новостью для всего египетского футбола», – сказал Рида.

Ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер уже рассказывал, что на Салаха претендует «Реал».

Статистику выступлений Салаха можно посмотреть здесь.