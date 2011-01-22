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    Президент ФА Египта: «Реал» сделает предложение о трансфере Салаха летом»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы сборная Египта Мохамед Салах

    Президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида уверен, что следующим летом «Реал» сделает предложение о покупке полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. 

    «Реал» сделает предложение о трансфере Мохамеда Салаха следующим летом.

    Салах хочет улучшать свою игру. Если он будет выступать за такой популярный клуб, как «Реал», это станет отличной новостью для всего египетского футбола», – сказал Рида.

    Ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер уже рассказывал, что на Салаха претендует «Реал».

    Статистику выступлений Салаха можно посмотреть здесь.

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