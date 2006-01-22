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    Эрнесто Вальверде: «Наслаждайтесь игрой Месси и радуйтесь, что живете в его эпоху»

    Теги Барселона Бетис Лионель Месси Эрнесто Вальверде примера Испания

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча испанской примеры с «Бетисом» (5:0).

    «В чемпионате нам не будет скучно («Барса» оторвалась от второго места на 11 очков – прим. Sports.ru). Будем и дальше стараться выигрывать матчи без спекуляций о будущем. Впереди еще 18 игр, и это много. С каждой победой будем делать большой шаг вперед.

    Вы должны наслаждаться игрой Месси (автор дубля и голевой передачи – прим. Sports.ru) и радоваться, что живете в его эпоху. В свое время он доставил мне много хлопот, и я знаю, каково это. Теперь я могу наслаждаться его игрой. Он лучший футболист и останется таковым», – сказал Вальверде.

    Месси – единственный в Ла Лиге, кто забил более 25 голов во всех турнирах в 10 последних сезонах

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