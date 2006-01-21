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    Sports.ru

    «Реал» разгромил «Депортиво» 7:1. Бэйл, Роналду и Начо оформили дубли

    Теги Реал Мадрид Депортиво примера Испания

    В 20-м туре чемпионата Испании «Реал» разгромил «Депортиво» (7:1).

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    Реал Мадрид – Депортиво 7:1 (2:1, 5:0)
    Дата проведения
    21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 23 Адриан, 1:1 – 32 Начо, 2:1 – 42 Бэйл, 3:1 – 58 Бэйл, 4:1 – 68 Модрич, 5:1 – 78 Роналду, 6:1 – 84 Роналду, 7:1 – 88 Начо.
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич (Ковачич, 76), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 82), Роналду, Майораль (Бензема, 64).
    ДепортивоМартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Альдо Оне, Москера (Экспосито, 48), Гильерме, Борхес (Чолак, 54), Адриан, Перес, Андоне (Хиль, 79).
    Предупреждения:
    Андоне (38), Перес (56).

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