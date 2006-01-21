«Реал» разгромил «Депортиво» 7:1. Бэйл, Роналду и Начо оформили дубли

В 20-м туре чемпионата Испании «Реал» разгромил «Депортиво» (7:1).
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 23 Адриан, 1:1 – 32 Начо, 2:1 – 42 Бэйл, 3:1 – 58 Бэйл, 4:1 – 68 Модрич, 5:1 – 78 Роналду, 6:1 – 84 Роналду, 7:1 – 88 Начо.
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич (Ковачич, 76), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 82), Роналду, Майораль (Бензема, 64).
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Депортиво –
Мартинес, Шер, Луизинью, Хуанфран, Альдо Оне, Москера (Экспосито, 48), Гильерме, Борхес (Чолак, 54), Адриан, Перес, Андоне (Хиль, 79).
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