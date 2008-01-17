Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рауш пропустил тренировку «Кельна» и вылетел в Москву, чтобы оформить переход в «Динамо»

    Теги премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Динамо Москва Кельн Константин Рауш

    Защитник «Кельна» Константин Рауш близок к переходу в московское «Динамо».

    По информации Geissblog.Koeln, 27-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку немецкой команды.

    Игрок получил от клуба разрешение отправиться в Москву, чтобы согласовать с «Динамо» условия перехода.

    Также запланирован и медосмотр Рауша перед завершением сделки, утверждает Kicker.

    Ранее стало известно, что клубы уже договорились о трансфере. «Динамо» заплатит «Кельну» за защитника около 2 миллионов евро.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться