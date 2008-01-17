Рауш пропустил тренировку «Кельна» и вылетел в Москву, чтобы оформить переход в «Динамо»

Защитник «Кельна» Константин Рауш близок к переходу в московское .

По информации Geissblog.Koeln, 27-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку немецкой команды.

Игрок получил от клуба разрешение отправиться в Москву, чтобы согласовать с «Динамо» условия перехода.

Также запланирован и медосмотр Рауша перед завершением сделки, утверждает Kicker.

Ранее стало известно, что клубы уже договорились о трансфере. «Динамо» заплатит «Кельну» за защитника около 2 миллионов евро.