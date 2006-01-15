Жорди Альба: «Если бы мы отставали от «Реала» на 19 очков, в Барселоне нас бы убили»

Защитник «Барселоны» прокомментировал волевую победу над «Сосьедадом» (4:2) и лидерство команды в чемпионате Испании.

«Знаем, насколько тяжело здесь играть. Мы взяли три крайне важных очка на стадионе, где давно не побеждали.

Если бы мы отставали от на 19 очков, в Барселоне нас бы убили. Это огромный отрыв, но мы не должны забывать, что «Реал» будет сражаться до конца.

Секрет беспроигрышной серии заключается в самой команде. У нас все отрабатывают в обороне, участвуют в прессинге и отборе мяча. А так судьбу матчей решают форварды», – сказал Альба.