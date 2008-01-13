Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агент Марк Маккей: «Поверить не могу, что ни один из клубов АПЛ не сделал предложение по Смолову»

    Теги Федор Смолов Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Краснодар

    Футбольный агент Марк Маккей, который получил авторизацию от «Вест Хэма» на переговоры о трансфере форварда «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал будущее игрока.

    «Поверить не могу, что ни один из клубов АПЛ не сделал предложение по Смолову в это трансферное окно.

    Мы привезли в «Вест Хэм» Димитри Пайета, когда о нем толком никто не знал. Но все узнали о нем в скором времени, когда он проявил себя, и на мой взгляд, со Смоловым может произойти то же самое. Если он переберется в АПЛ, его ждет огромный успех, и все о нем узнают.

    Он уже заявил о себе, и два гола в ворота сборной Испании, когда ему противостояли лучшие центральные защитники мира Пике и Рамос, а также лучший вратарь Давид Де Хеа, тому подтверждение», – сказал Маккей.

    Компания ProSport Management, представляющая интересы Смолова, подтвердила, что у игрока появился представитель в Англии.

    «Марк МакКей – друг нашей компании, он официально и эксклюзивно уполномочен клубом «Вест Хэм» на ведение переговоров по возможному переходу Федора Смолова.

    Но в данный момент «Краснодар» и мы рассматриваем и другие варианты, в том числе в Англии», – говорится в заявлении компании.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться