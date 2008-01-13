Агент Марк Маккей: «Поверить не могу, что ни один из клубов АПЛ не сделал предложение по Смолову»

Футбольный агент Марк Маккей, который получил авторизацию от «Вест Хэма» на переговоры о трансфере форварда «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал будущее игрока.

«Поверить не могу, что ни один из клубов АПЛ не сделал предложение по Смолову в это трансферное окно.

Мы привезли в «Вест Хэм» Димитри Пайета, когда о нем толком никто не знал. Но все узнали о нем в скором времени, когда он проявил себя, и на мой взгляд, со Смоловым может произойти то же самое. Если он переберется в АПЛ, его ждет огромный успех, и все о нем узнают.

Он уже заявил о себе, и два гола в ворота сборной Испании, когда ему противостояли лучшие центральные защитники мира Пике и Рамос, а также лучший вратарь Давид Де Хеа, тому подтверждение», – сказал Маккей.

Компания ProSport Management, представляющая интересы Смолова, подтвердила, что у игрока появился представитель в Англии.

«Марк МакКей – друг нашей компании, он официально и эксклюзивно уполномочен клубом «Вест Хэм» на ведение переговоров по возможному переходу Федора Смолова.

Но в данный момент «Краснодар» и мы рассматриваем и другие варианты, в том числе в Англии», – говорится в заявлении компании.