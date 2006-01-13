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    ЦСКА подписал 19-летнего хорвата Бистровича. Это первый трансфер за деньги с зимы 2015 года

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Славен трансферы фото Сейду Думбия Карлос Страндберг Кристиян Бистрович

    ЦСКА официально объявил о переходе хавбека Кристияна Бистровича.

    19-летний хорват заключил с московским клубом контракт, рассчитанный на четыре с половиной сезона.

    До перехода в ЦСКА Бистрович выступал за «Славен Белупо» из Копривницы. В текущем чемпионате Хорватии Кристиян провел 12 матчей и не совершил результативных действий в этих играх.

    Полузащитник успешно прошел медицинское обследование в Германии. Он уже присоединился к основному составу ЦСКА на сборе в Испании.

    Как сообщает Tansfermarkt, ЦСКА заплатил за Бистровича 250 тысяч евро.

    Таким образом, это первый полноценный трансфер московского клуба за деньги, начиная с февраля 2015 года, когда у «Хэкена» за 450 тысяч евро был куплен форвард Карлос Страндберг. Исключение составила лишь платная аренда нападающего Сейду Думбия в августе того же года у «Ромы» за миллион евро.

    Фото: официальный сайт ЦСКА

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