ЦСКА подписал 19-летнего хорвата Бистровича. Это первый трансфер за деньги с зимы 2015 года

ЦСКА официально объявил о переходе хавбека Кристияна Бистровича.
19-летний хорват заключил с московским клубом контракт, рассчитанный на четыре с половиной сезона.
До перехода в ЦСКА Бистрович выступал за «Славен Белупо» из Копривницы. В текущем чемпионате Хорватии Кристиян провел 12 матчей и не совершил результативных действий в этих играх.
Полузащитник успешно прошел медицинское обследование в Германии. Он уже присоединился к основному составу ЦСКА на сборе в Испании.
Как сообщает Tansfermarkt, ЦСКА заплатил за Бистровича 250 тысяч евро.
Таким образом, это первый полноценный трансфер московского клуба за деньги, начиная с февраля 2015 года, когда у «Хэкена» за 450 тысяч евро был куплен форвард Карлос Страндберг. Исключение составила лишь платная аренда нападающего Сейду Думбия в августе того же года у «Ромы» за миллион евро.
Фото: официальный сайт ЦСКА
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