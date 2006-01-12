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    Нобель Арустамян: «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса»

    Теги Зенит Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Нобель Арустамян Леандро Паредес

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес интересен «Ювентусу».

    «Аргентинцы «Зенита» – футболисты яркие и интересные, на них по-прежнему есть спрос в Европе. Большой интерес к Паредесу проявляет туринский «Ювентус».

    Когда Леандро еще играл в Италии – в «Роме» или в аренде в «Эмполи» – его хотел приобрести «Ювентус», но не мог договориться с «Ромой». В этом была большая проблема.

    «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса. Понятно, что это не официальные переговоры на данный момент. «Ювентус» ищет разные варианты для усиления центра поля, но Паредес – один из кандидатов, чтобы оказаться в «Юве».

    Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Вполне возможно, что «Ювентус» офицальное предложение сделает «Зениту» либо будет следить за игроком.

    Возможно, Паредес будет игроком сборной Аргентины на ЧМ-2018. Это опять же летняя история, но никак не зимняя», – сказал Арустамян.

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