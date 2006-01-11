Зинедин Зидан: «Не могу думать о 2-3 годах в «Реале», даже имея контракт, который ничего не значит»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением о своей работе в текущем сезоне.

«Я просто иду от матча к матчу, от года к году. Я не могу думать о двух или трех годах здесь, даже имея контракт, который ничего не значит.

Футболистам, которые играют меньше, нелегко, но мы провели хорошую игру в Кубке Испании («Реал» сыграл вничью с «Нумансией» – 2:2). В концовке нам, возможно, немного не хватило.

Я доволен тем, как игроки провели матч. Жаль, что пропустили голы. Вы можете задавать вопросы о плохой игре, но я уверен, что мы будем двигаться вперед», – сказал Зидан.