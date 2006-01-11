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    Зинедин Зидан: «Не могу думать о 2-3 годах в «Реале», даже имея контракт, который ничего не значит»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своей работе в текущем сезоне.

    «Я просто иду от матча к матчу, от года к году. Я не могу думать о двух или трех годах здесь, даже имея контракт, который ничего не значит.

    Футболистам, которые играют меньше, нелегко, но мы провели хорошую игру в Кубке Испании («Реал» сыграл вничью с «Нумансией» – 2:2). В концовке нам, возможно, немного не хватило.

    Я доволен тем, как игроки провели матч. Жаль, что пропустили голы. Вы можете задавать вопросы о плохой игре, но я уверен, что мы будем двигаться вперед», – сказал Зидан.

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