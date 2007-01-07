Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Матюиди заявил, что во время игры с «Кальяри» подвергся расизму

    Теги Блез Матюиди Кальяри Ювентус серия А Италия болельщики

    Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди после победы над «Кальяри» (1:0) в выездном матче серии А рассказал об инциденте со своим участием.

    «Сегодня во время матча я подвергся расизму. Слабаки пытаются запугать с помощью ненависти. Я не хейтер и могу только посочувствовать тем, кто подает плохой пример.

    Футбол – это один из способов выражения равенства, страсти и вдохновения. Для этого я в него и играю. Всем мира. Спасибо за ваши сообщения», – написал Матюиди в Facebook.

    Это не первый случай проявления расизма на Сардинии. В мае прошлого года полузащитник «Пескары» Салли Мунтари во время гостевого матча пожаловался арбитру на соответствующие оскорбления со стороны фанатов «Кальяри» и получил желтую карточку. После того как ганец направился к трибунам, чтобы поговорить с болельщиками, судья удалил его с поля.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться