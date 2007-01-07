Матюиди заявил, что во время игры с «Кальяри» подвергся расизму

Полузащитник Блез Матюиди после победы над «Кальяри» (1:0) в выездном матче серии А рассказал об инциденте со своим участием.

«Сегодня во время матча я подвергся расизму. Слабаки пытаются запугать с помощью ненависти. Я не хейтер и могу только посочувствовать тем, кто подает плохой пример.

Футбол – это один из способов выражения равенства, страсти и вдохновения. Для этого я в него и играю. Всем мира. Спасибо за ваши сообщения», – написал Матюиди в Facebook.

Это не первый случай проявления расизма на Сардинии. В мае прошлого года полузащитник «Пескары» Салли Мунтари во время гостевого матча пожаловался арбитру на соответствующие оскорбления со стороны фанатов и получил желтую карточку. После того как ганец направился к трибунам, чтобы поговорить с болельщиками, судья удалил его с поля.