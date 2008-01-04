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    Гинер о лидерстве «Локо»: «Я бы провел анализ: сколько пенальти они пробили, сколько сыграли «11 на 10»

    Теги ЦСКА Локомотив Юрий Семин Евгений Гинер премьер-лига Россия судьи

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о том, что «Локомотив» после осенней части чемпионата России занимает первое место.

    — Семин лидирует с «Локомотивом» в текущем чемпионате. Герой?

    — Юрий Павлович — хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет. Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил «Локомотив», сколько он сыграл «11 на 10». Ведь «11 на 11» как-то не устраивает (улыбается).

    А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как, — сказал Гинер.

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