Габулов о переходе в «Брюгге»: «Это возможность реализовать мою давнюю мечту – поиграть в Европе»

Новичок «Брюгге» Владимир Габулов рассказал о переходе в бельгийский клуб.
«Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень.
Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни», – сказал Габулов.
Напомним, контракт Габулова с «Брюгге» рассчитан до конца сезона-2018/19.
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