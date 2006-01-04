Габулов о переходе в «Брюгге»: «Это возможность реализовать мою давнюю мечту – поиграть в Европе»

Новичок «Брюгге» рассказал о переходе в бельгийский клуб.

«Переход в для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень.

Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни», – сказал Габулов.

Напомним, контракт Габулова с «Брюгге» рассчитан до конца сезона-2018/19.

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