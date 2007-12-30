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    Далер Кузяев: «Манчини знает английский, а с аргентинцами труднее – изъясняемся жестами»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Далер Кузяев

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, как происходит общение с аргентинскими игроками.

    – Вы говорили в одном из интервью, что пытаетесь общаться с аргентинцами, но пока не получается, потому что те не очень хорошо говорят по-английски и не понимают по-русски. Как объясняетесь на поле во время матчей?

    – Манчини знает английский, поэтому подсказывает нам, ребята его понимают. С аргентинцами немножко труднее, но жестами показываем друг другу, кто и где должен находиться.

    – Можно сказать, что в этом есть определенный потенциал – за зиму аргентинцы еще лучше вольются в коллектив, что поможет «Зениту» на весеннем отрезке чемпионата?

    – Аргентинцы – часть коллектива, они шутят, стараются общаться. Им в какой-то степени проще адаптироваться, потому что в команде сразу пятьсоотечественников. Но есть потенциал улучшить наше взаимодействие на поле, – сказал Кузяев.

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