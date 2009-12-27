Глава ассоциации футбола Египта: «Сборная России может стать первой в нашей группе, она играет у себя дома»

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида​ поделился мнением о жеребьевке , по результатам которой сборная Египта попала в одну группу со сборной России.

– Как вы оцениваете результаты жеребьевки для сборной Египта? Можете ли вы назвать фаворита в вашей группе?

– Во время жеребьевки я стоял за Виталием Мутко, мы хорошо знаем друг друга еще с 2009 года, вместе работали в исполкоме ФИФА, но это так — лирическое отступление. Что касается результатов жеребьевки, то, конечно, оказаться в одной группе со сборной, принимающей чемпионат страны, – это всегда тяжело.

Даже с учетом того, что, как говорят некоторые, российская команда сейчас не настолько хорошо подготовлена, как другие команды из первой корзины. Но на чемпионате выбирать не приходится, и все, что нам остается делать, – идти и сражаться. Однако по сравнению с другими группами наша – достаточно сбалансирована.

– Очевидно, что для вас российская сборная – не «кот в мешке». Как вы считаете, какие у нее перспективы на турнире?

– У российской команды – хорошие шансы, однозначно. У других команд группы А – Уругвая, Саудовской Аравии и Египта – тоже немалые шансы, они способны пройти дальше, но, на мой взгляд, именно Россия может стать первой в группе, и не в последнюю очередь потому, что играет у себя дома.

– Знаете ли вы кого-то из игроков сборной России и можете ли что-то о них сказать?

– Честно говоря, я пока не смотрел расклад сил, не знаком с командами противников, но у России – хорошая футбольная история, у вас немалый опыт на чемпионатах мира, – сказал Абу Рида.

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