Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Геннадий Орлов: «Вчера разговаривал с Дзюбой – он готов уйти из «Зенита» в аренду»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Артем Дзюба хочет уйти из «Зенита».

    «Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого.

    Артем мечтает об одном – получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет.

    Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: «Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе – везде же кто-то играет.

    Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду.

    Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав «Зенита». Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован».

    Понимаете, какая ситуация? Это печально», – заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться