Геннадий Орлов: «Вчера разговаривал с Дзюбой – он готов уйти из «Зенита» в аренду»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий хочет уйти из «Зенита».

«Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого.

Артем мечтает об одном – получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет.

Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: «Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе – везде же кто-то играет.

Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду.

Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав «Зенита». Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован».

Понимаете, какая ситуация? Это печально», – заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».