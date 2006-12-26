«Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Испании. Первая трансляция – 7 января

«Матч ТВ» с нового года начнет показывать матчи чемпионата Испании.
Первая трансляция состоится 7 января. Телеканал покажет игру «Сельта» – «Реал».
До этого «Матч ТВ» не показывал испанскую примеру с лета 2016 года.
23 декабря на общедоступном канале был показан матч «Реал» – «Барселона». Трансляцию вел Первый канал.
Тина Канделаки: «Меня часто спрашивают, почему «Матч ТВ» не купил чемпионат Испании. Называю сумму – у людей расширяются глаза»
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