Валерий Карпин: «Открытого футбола в РФПЛ очень мало, это факт»

Новый главный тренер Валерий Карпин отметил, что в РФПЛ большинство клубов играет от обороны.

– С одной стороны, можно говорить, что нападающие стали хуже, а с другой — что команды стали лучше обороняться. Даже по статистике у нас больше команд играет в пять защитников — соответственно голов стало еще меньше. Открытого футбола у нас в лиге мало очень — это не хорошо и не плохо, это просто факт.

Это всегда палка о двух концах — можно говорить о том, что все команды подравнялись, но подравнялись в какую сторону? В сторону верха или в сторону низа?

– Мне кажется, к низу.

– Ну вот видите, вы сами ответили на свой вопрос.

– В чемпионате России команды почти всегда отказываются от прессинга и тем более контрпрессинга.

– Если у тебя этот контрпрессинг получился, то о’кей. А если не получился? Наши клубы отказываются от него, потому что так легче обороняться. Нельзя оставлять трех центральных защитников, если применяешь контрпрессинг, потому что тебе не будет хватать для этого прессинга одного игрока как минимум.

А если ты ставишь вместо одного защитника опорного или атакующего, то когда не успеваешь перекрыть, они могут остаться два в два. Боятся применять такой прессинг, потому что боятся оставить два в два — в 99% два нападающих будут быстрее пары защитников, — сказал Карпин.