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    Антон Заболотный: «Конкуренция между мной и Дзюбой за попадание на ЧМ-2018 продолжается»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Антон Заболотный

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился мнением о своих перспективах сыграть на ЧМ-2018.

    – Вы в обойме, которую Черчесов, похоже, для участия в чемпионате уже определил. Это добавляет в атмосферу сборной спокойствия?

    – Спокойствия по этому поводу нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.

     

    – Ваше появление в сборной воспринимается так, что вы потеснили Артема Дзюбу. Рассуждая об итогах Кубка конфедераций, главный тренер усомнился, что национальной команде нужны габаритные форварды. А когда за сборную дебютировали вы, он сказал, что вы хоть и габаритный, но подвижный.

    – Мнение Станислава Саламовича я знаю. Его слова читаю, слушаю. Но не считаю, что вытеснил Артема. Он очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать, – сказал Заболотный.

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