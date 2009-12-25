Алан Ширер: «Пару лет назад я говорил, что Кейн стоит 90 млн фунтов. Теперь эта сумма выросла более чем в два раза»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил мнение, что форвард Харри Кейн побьет его рекорд по голам в АПЛ в течение одного календарного года.

«Он побьет рекорд. Харри одержим забитыми мячами. Кейн уверен в себе, все его качества на высоте. Он великолепен.

Помню, пару лет назад я, когда мы комментировали матч Кубка Англии, сказал, что он стоит 90 миллионов фунтов. Теперь эта сумма выросла более чем в два раза», – сказал Ширер в эфире канала BBC.