Моуринью о ничьей с «Лестером»: «Нельзя совершать детские ошибки»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Лестером» (2:2) в матче АПЛ.

«Мы не победили, потому что не реализовали сказочные моменты. Я бы сказал – смешные моменты. Мы наделали кучу ошибок в обороне в матче, который можно было легко выиграть. В перерыве, при счете 1:1, я сказал игрокам, что мы должны победить легко. В итоге – 2:2. Иногда ошибки обходятся дорогой ценой.

Нельзя совершать детские ошибки. Нельзя терять мяч так легко. Нельзя вести себя по-детски в чужой и своей штрафных. Нас наказали, и мы потеряли два очка.

Немыслимо и то, что, когда мы забили второй гол, у нас было много явных моментов забить еще, мы легко контролировали игру, но принимали детские решения. А ведь мы могли победить 4:1, 5:1, 6:1… Но мы не только не реализовали шикарные моменты – на последней минуте игроки утратили способность анализировать игру – когда у Смоллинга были проблемы, и он покинул поле», – сказал Моуринью.