Зинедин Зидан: «Не будем сходить с ума из-за проигрыша – еще ничего не решено»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о поражении в класико с «Барселоной» (0:3).
«Мы хорошо начали матч, в первой половине встречи была равная игра. Очень обидное для нас поражение. Нам очень тяжело сейчас, но таков результат, это футбол.
Выбор состава на матч – полностью мое решение. Ковачич вышел, чтобы сдерживать Месси, и у него это получалось.
Удаления периодически случаются. С учетом красной карточки и тех замен, что сделала «Барселона», нам было очень тяжело.
Во втором тайме мы совершили ошибку, плохо защищались и пропустили гол. На таком уровне все решают детали.
Не будем сходить с ума из-за проигрыша. Очень тяжелое поражение, но нам не обязательно что-то менять. Мы никогда не опустим руки.
Сейчас будет перерыв в чемпионате. Обдумаем наше положение, проанализируем ошибки. Потом некоторое время побудем с семьями и вернемся назад. Еще ничего не решено.
Не буду говорить о трансферах», – сказал Зидан.
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