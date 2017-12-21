Конте о вылете «МЮ» из Кубка лиги: «Именно такие сюрпризы делают английский футбол неповторимым»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу «Бристоль Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
«В Англии тяжело играть в любом турнире, будь-то премьер-лига, Кубок лиги или Кубок Англии. Здесь каждый матч требует предельной концентрации.
В то же время именно такие сюрпризы делают английский футбол неповторимым, ведь ты никогда не можешь быть уверен в результате до начала игры. Это неожиданный результат, но в Англии сложен каждый матч», – сказал Конте.
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