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    Илья Геркус: «Зимой у «Локо» будет максимум два новичка»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах комплектования команды во время паузы в сезоне.

    – Сейчас команда представляет собой очень сильный коллектив. Много сильных исполнителей на каждой позиции. Чтобы стать еще лучше, нужно найти исполнителей, которые качественно сильнее тех, кто уже есть. У нас выступают игроки национальных сборных, их много. Нам нужны безусловно сильные варианты, которые примет команда. Просто хорошие футболисты нас не усилят.

    Мы к весенней части сезона, учитывая запланированную на зиму работу, подойдем составом с большой скамейкой. И усилить команду могут только безусловные звезды. Это штучные варианты.

    – Федун говорит о том, что большие трансферы «Спартака» – это 15 и больше миллионов евро. Какой трансфер дорогой для «Локо»?

    – Любой. Мы ищем варианты аренды или свободных агентов. Качественный игрок, бесплатный или на правах аренды да еще зимой – это очень редкое сочетание. Эта трансферная кампания будет довольно сложной и скромной. Но не видим в этом проблемы. Зимнее окно, как говорят, для тех, кто в отчаянии. Мы не в отчаянии, чувствуем себя более чем комфортно.

    – То есть максимум будет 1-2 новичка?

    – Да, – сказал Геркус.

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