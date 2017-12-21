Илья Геркус: «Зимой у «Локо» будет максимум два новичка»

Президент ива» Илья Геркус рассказал о планах комплектования команды во время паузы в сезоне.

– Сейчас команда представляет собой очень сильный коллектив. Много сильных исполнителей на каждой позиции. Чтобы стать еще лучше, нужно найти исполнителей, которые качественно сильнее тех, кто уже есть. У нас выступают игроки национальных сборных, их много. Нам нужны безусловно сильные варианты, которые примет команда. Просто хорошие футболисты нас не усилят.

Мы к весенней части сезона, учитывая запланированную на зиму работу, подойдем составом с большой скамейкой. И усилить команду могут только безусловные звезды. Это штучные варианты.

– Федун говорит о том, что большие трансферы «Спартака» – это 15 и больше миллионов евро. Какой трансфер дорогой для «Локо»?

– Любой. Мы ищем варианты аренды или свободных агентов. Качественный игрок, бесплатный или на правах аренды да еще зимой – это очень редкое сочетание. Эта трансферная кампания будет довольно сложной и скромной. Но не видим в этом проблемы. Зимнее окно, как говорят, для тех, кто в отчаянии. Мы не в отчаянии, чувствуем себя более чем комфортно.

– То есть максимум будет 1-2 новичка?

– Да, – сказал Геркус.