Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хави: «Поражение в класико практически вычеркнет «Реал» из чемпионской гонки»

    Теги Барселона Реал Мадрид Хави примера Испания

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави, выступавший ранее за «Барселону», поделился ожиданиями от матча каталонского клуба с «Реалом» в чемпионате Испании.

    «При Вальверде «Барселона» стала показывать более командную игру, новички хорошо вписались в состав, так что все более или менее позитивно.

    «Барселона» выглядит солидно, она фаворит класико. Поражение практически вычеркнет «Реал» из чемпионской гонки. Мадридцы играют не очень хорошо, но победа в клубном чемпионате мира придала им заряд уверенности.

    Вальверде привил «Барселоне» атакующий футбол, они хорошо прессингуют и стремятся всегда владеть мячом. Посмотрим, как сыграет «Реал», иногда они хорошо играют без мяча, но «Барселона» наверняка захочет доминировать на поле.

    В августе было неприятно видеть «Реал» таким сильным, но чувство мести никуда не делось. «Барселона» выправилась самым невероятным образом. Поражение в Суперкубке вряд ли станет дополнительной мотивацией, поскольку перед класико все и так затаили дыхание», — сказал Хави.

    Таблица Ла Лиги

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться