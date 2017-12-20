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    37-летний Томаш Росицки завершил игровую карьеру

    Теги Боруссия Дортмунд Томаш Росицки премьер-лига Англия бундеслига Германия сборная Чехии высшая лига Чехия Спарта Прага Арсенал трансферы

    37-летний хавбек «Спарты» Томаш Росицки объявил о завершении карьеры футболиста.

    Полузащитник не будет играть за пражский клуб после зимнего перерыва в чемпионате.

    На протяжении своей карьеры Росицки также выступал за дортмундскую «Боруссию», лондонский «Арсенал» и сборную Чехии.

    «Тщательно подумав, я осознал, что больше не в состоянии полноценно готовить свое тело к запросам профессионального футбола.

    Я хотел бы поблагодарить «Спарту». Этот клуб меня вырастил и стал первым шагом в моей карьере. И спасибо, что дали мне возможность попрощаться в том месте, которое люблю больше всех», – сказал полузащитник.

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