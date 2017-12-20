37-летний Томаш Росицки завершил игровую карьеру

37-летний хавбек «Спарты» объявил о завершении карьеры футболиста.

Полузащитник не будет играть за пражский клуб после зимнего перерыва в чемпионате.

На протяжении своей карьеры Росицки также выступал за дортмундскую «Боруссию», лондонский «Арсенал» и сборную Чехии.

«Тщательно подумав, я осознал, что больше не в состоянии полноценно готовить свое тело к запросам профессионального футбола.

Я хотел бы поблагодарить . Этот клуб меня вырастил и стал первым шагом в моей карьере. И спасибо, что дали мне возможность попрощаться в том месте, которое люблю больше всех», – сказал полузащитник.