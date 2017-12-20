37-летний Томаш Росицки завершил игровую карьеру
37-летний хавбек «Спарты» Томаш Росицки объявил о завершении карьеры футболиста.
Полузащитник не будет играть за пражский клуб после зимнего перерыва в чемпионате.
На протяжении своей карьеры Росицки также выступал за дортмундскую «Боруссию», лондонский «Арсенал» и сборную Чехии.
«Тщательно подумав, я осознал, что больше не в состоянии полноценно готовить свое тело к запросам профессионального футбола.
Я хотел бы поблагодарить «Спарту». Этот клуб меня вырастил и стал первым шагом в моей карьере. И спасибо, что дали мне возможность попрощаться в том месте, которое люблю больше всех», – сказал полузащитник.
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