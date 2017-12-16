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    Гвардиола о переходе Санчеса в «Ман Сити» зимой: «Хороший вопрос»

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, попытаются ли «горожане» приобрести в январе полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

    В заключительный день летнего трансферного окна 28-летний чилиец был близок к переходу в «Сити» за 60 миллионов фунтов, но лондонцы не успели найти ему замену.

    «Хороший вопрос! Поэтому вы [журналисты] здесь. Трансферное окно открывается зимой, так что не знаю. Не знаю, что мы предпримем, потому что это не… Окей», – сказал Гвардиола.

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