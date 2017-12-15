ЦСКА пригласил на просмотр защитника Пепе, который играет за «Звезду» из Кропивницкого

Защитник Сесе Пепе, выступающий в украинской премьер-лиге за из Кропивницкого, пройдет просмотр в московском ЦСКА.

«У Пепе большой потенциал, но есть проблемы другого характера. С ним нужно еще год-два поработать для выхода на уровень, позволяющий без проблем заиграть в топ-клубе», – дал оценку футболисту главный тренер «Звезды», бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев.

Пепе провел 11 матчей в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Ранее француз выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя».