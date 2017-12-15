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    ЦСКА пригласил на просмотр защитника Пепе, который играет за «Звезду» из Кропивницкого

    Теги ЦСКА премьер-лига Украина премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Монарев Звезда Кропивницкий Сесе Пепе

    Защитник Сесе Пепе, выступающий в украинской премьер-лиге за «Звезду» из Кропивницкого, пройдет просмотр в московском ЦСКА.

    «У Пепе большой потенциал, но есть проблемы другого характера. С ним нужно еще год-два поработать для выхода на уровень, позволяющий без проблем заиграть в топ-клубе», – дал оценку футболисту главный тренер «Звезды», бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев.

    Пепе провел 11 матчей в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Ранее француз выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя».

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