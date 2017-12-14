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    «Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере Виллиана

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Виллиан

    «Манчестер Юнайтед» попытается договориться с «Челси» о покупке полузащитника Виллиана.

    Сообщается, что манкунианцы уже отправили запрос о трансфере бразильского футболиста.

    Однако лондонский клуб не торопится продавать игрока во время зимнего трансферного окна. Переубедить «Челси» сможет только экстраординарное предложение.

    Подробную статистику выступлений Виллиана вы можете посмотреть здесь.

    Виллиан: «Болельщики могут быть спокойны. Мне все нравится в «Челси»

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