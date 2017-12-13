РФПЛ ведет работу по смене названия и бренда со следующего сезона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что со следующего сезона лига может получить новое название и бренд.

«Название будет скорректировано, это уже обсуждалось» – сказал Прядкин.

«Когда мы говорим о ребрендинге, то не можем не подумать об этом (названии). Мы проводим аналитику, спрашиваем людей, все решится на общем собрании.

Мы уже завершили два из трех этапов разработки новой платформы. Скоро приступим к разработке визуальных атрибутов нового бренда», – добавил директор по стратегии развитию и специальным проектам РФПЛ Евгений Савин.