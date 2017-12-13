Карпин интересен двум испанским клубам из нижней части таблицы примеры
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может вернуться в Испанию.
Два клуба примеры из нижней части турнирной таблицы проявляют интерес к 48-летнему российскому специалисту.
Напомним, Карпин уже работал в Испании с августа 2014 года по февраль 2015 года, возглавляя «Мальорку» из сегунды.
Кроме того, Карпин длительное время выступал за испанские клубы – «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
Также в приглашении Карпина заинтересованы несколько клубов из Казахстана.
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