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    Карпин интересен двум испанским клубам из нижней части таблицы примеры

    Теги премьер-лига Россия примера Испания возможные трансферы Валерий Карпин

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может вернуться в Испанию.

    Два клуба примеры из нижней части турнирной таблицы проявляют интерес к 48-летнему российскому специалисту. 

    Напомним, Карпин уже работал в Испании с августа 2014 года по февраль 2015 года, возглавляя «Мальорку» из сегунды.

    Кроме того, Карпин длительное время выступал за испанские клубы – «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

    Также в приглашении Карпина заинтересованы несколько клубов из Казахстана.

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