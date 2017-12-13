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    Антонио Конте: «Ман Сити» невозможно остановить»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признал «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом чемпионата Англии.

    После 16 матчей «горожане» возглавляют таблицу, опережая «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на 11 очков.

    «Мы занимаем хорошую позицию в чемпионате, но на данный момент есть команда, которую просто невозможно остановить. В противном случае мы бы боролись за титул с «Юнайтед», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

    Это не значит, что мы можем отказаться от попыток догнать их, но в действительности нам приходится рассчитывать на победу в каждой оставшейся игре чемпионата, надеясь на серьезный провал лидера», – сказал Конте.

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