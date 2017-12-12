Валерий Непомнящий: «Говорят, горе от ума. У «Зенита» беда от богатства»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий подвел итоги выступления в осенней части чемпионата России.

После 20 туров питерцы делят в таблице второе место со «Спартаком».

«Зенит» должен был находиться сейчас на месте «Локомотива». Говорят, горе от ума. А у них беда от богатства. Они укомплектовались, на каждой позиции есть по два равноценных игрока. Мне кажется, что Манчини ищет, как использовать то богатство, которое есть в руках. В этом поиске он находится, по-моему, постоянно.

Сейчас иногда вижу в глазах аргентинцев растерянность. Может быть, перерыв им поможет. По потенциалу «Зенит» должен быть явным лидером. Похоже, Манчини пока не разобрался, что в России не такие уж простые команды», – сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России».