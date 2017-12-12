Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Непомнящий: «Говорят, горе от ума. У «Зенита» беда от богатства»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Валерий Непомнящий

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий подвел итоги выступления «Зенита» в осенней части чемпионата России.

    После 20 туров питерцы делят в таблице второе место со «Спартаком».

    «Зенит» должен был находиться сейчас на месте «Локомотива». Говорят, горе от ума. А у них беда от богатства. Они укомплектовались, на каждой позиции есть по два равноценных игрока. Мне кажется, что Манчини ищет, как использовать то богатство, которое есть в руках. В этом поиске он находится, по-моему, постоянно. 

    Сейчас иногда вижу в глазах аргентинцев растерянность. Может быть, перерыв им поможет. По потенциалу «Зенит» должен быть явным лидером. Похоже, Манчини пока не разобрался, что в России не такие уж простые команды», – сказал Непомнящий в эфире программы «Футбол России».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться